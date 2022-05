Tourisme: "très déçus", les professionnels espèrent un portefeuille dédié après les législatives

Les professionnels du secteur du tourisme étaient unanimes vendredi à dire leur "forte déception" de ne pas avoir de ministère ni secrétariat d'État dédié, espérant que "cet oubli sera réparé" lors d'ajustements au gouvernement à l'issue des élections législatives.

"On parle de reconquête et de rebond pour l'économie: or le tourisme est une arme très favorable pour le développement de l'économie française. Nous pourrions largement gagner un ou deux points de PIB en étant reconnus et accompagnés", dit à l'AFP Roland Héguy, président de l'Umih, la principale organisation patronale de l'hôtellerie restauration.

Le ministre délégué au Tourisme et aux PME Jean-Baptiste Lemoyne n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, et le secteur n'a pas fait l'objet d'un intitulé spécifique dans les attributions des membres du nouveau gouvernement annoncé vendredi.

"Après deux ans d'une crise sanitaire très difficile, les années à venir sont très importantes avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby: à cette occasion, faire découvrir le territoire pourrait booster l'économie française ", estime M. Héguy, affirmant sa "forte déception".

Le secteur qui pèse 8% du PIB du pays, emploie deux millions de salariés, représente 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires et "ramène beaucoup de recettes à l'État", "ne peut pas rester isolé" et devrait être rattaché à Bercy, estime-t-il.

De son côté Didier Chenet, président du GNI, l'organisation patronale des indépendants de l'hôtellerie restauration, renchérit: "Nous sommes très déçus que le mot même de tourisme n'ait pas été prononcé".

"Nous espérons que cet oubli sera réparé lors d'un éventuel nouveau gouvernement et nous attendons de savoir qui aura en charge ce secteur", dit-il.

Toutefois "la présence de Bruno Le Maire en tant que numéro deux du gouvernement est importante: cela va assurer une continuité dans tous les dossiers que nous avons encore à régler après la crise du Covid-19, notamment les prêts garantis par l'État (PGE)", poursuit M. Chenet.

"Nous osons espérer une prise en considération du tourisme après les législatives. Nous sommes très déçus qu'on ne nous donne pas davantage de visibilité", dit aussi Jean-Virgile Crance, président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).

Enfin Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme, souligne que "beaucoup de territoires défavorisés ont besoin de l'activité du tourisme pour générer une dynamique".

Continuer à le rattacher au ministère des Affaires étrangères et donc "à la promotion du tourisme à l'étranger n'a pas de sens", estime-t-il, énumérant les défis domestiques à relever pour le secteur: "transition écologique, renouvellement de l'offre, compétitivité, développement des territoires ruraux, de montagne, balnéaire, qui complète celui des métropoles..."