Tourisme : les mesures de chômage partiel prolongées jusqu'en décembre

Le sécrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé mercredi 29 juillet que le dispositif de chômage partiel serait prolongé jusqu'en décembre pour le secteur du tourisme, particulièrement impacté par la crise du coronavirus. Les modalités restent néanmoins à définir.

Marseille, le 27 juillet 2020. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

"Les professionnels du tourisme ont besoin d'un soutien dans la durée", a estimé mercredi 29 juillet le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne au micro de FranceInfo . "On continuera d'être à leur côté", a-t-il assuré, annonçant par la même occasion que le dispositif de chômage partiel serait prolongé jusqu'en décembre pour les aider à faire face à la crise du coronavirus.

Ce recours à l'activité partielle pour les entreprises du secteur (hôtellerie, restauration, voyagistes, événementiel, etc.) avait été instauré pendant le confinement, pour les aider à faire face à l'arrêt ou la baisse de leur activité. En mai, le gouvernement avait annoncé la prolongation du dispositif jusqu'à fin septembre. "Le chômage partiel se poursuit sur les mêmes modalités jusqu'en septembre, il va être prolongé jusqu'au mois de décembre, on verra peut-être les modalités selon l'état du secteur ", a annoncé le ministre.

M. Lemoyne a rappelé que le gouvernement avait "mis 18 milliards d'euros en mesures de soutien et d'investissements" pour le secteur du tourisme, des mesures annoncées en mai et qui englobent les mesures de chômage partiel, les prêts garantis par l'Etat, les exonérations sociales ou encore les reports d'impôts. "Près de 9 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat" ont déjà été accordés aux entreprises du secteur "pour faire face à toutes les tensions de trésorerie", a précisé le secrétaire d'Etat.

"Cataclysme économique"

Le secteur dans son ensemble représente plus de 8% du PIB français et quelque 2 millions d'emplois. "Il va falloir rallonger les délais d'aide et de soutien à notre profession, sinon il y a beaucoup de portes d'hôtels qui vont fermer. Ce sera un cataclysme économique pour notre filière du tourisme" , avait indiqué mardi à l'AFP Jean-Virgile Crance, président du Groupement national de chaînes hôtelières (GNC).

"Le chômage partiel s'arrête en septembre, on avait demandé à le prolonger jusqu'en avril 2021 a minima. Il faudra regarder à prolonger l'exonération des charges et sur la partie financière, il faudra prolonger les échéances bancaires, quitte à ce qu'elles soient reportées en fin de financement, autrement beaucoup d'établissements ne s'en sortiront pas", selon lui.

"Avec l'Umih", principale fédération d'hôteliers, "on estime à plus de 20% les établissements qui pourraient être en situation de quasi faillite d'ici la fin de l'année, si la situation économique perdure", a également estimé M. Crance.