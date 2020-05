Tourisme : les députés PS proposent la création d'un "Airbnb" à la française

Les députés PS ont présenté jeudi 34 propositions pour aider le secteur du tourisme à "rebondir vite et loin" après la crise du coronavirus.

Le porte-parole du PS, le député des Landes Boris Vallaud, le 21 mars 2020, à l'Assemblée nationale. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Alors que les secteurs du tourisme est particulièrement impacté par la crise du coronavirus , les députés PS ont présenté jeudi 7 mai 34 propositions l'aider à "rebondir vite et loin". "Le secteur du tourisme, c'est 8% du PIB, deux millions d'emplois directs et indirects" , un secteur "rudement frappé par les conséquences économiques du coronavirus" puisqu'il a été "le premier à être confiné et qu'il sera manifestement l'un des derniers à être déconfiné", a rappelé le porte-parole Boris Vallaud, lors d'une visioconférence de presse.

"Il n'y aura pas de rebond forcément pour ce secteur puisque le chiffre d'affaires perdu ne va pas être compensé par un doublement de la fréquentation des hôtels, des restaurants, etc", a-t-il ajouté.

L'élu des Landes a dit craindre que beaucoup "ne rouvrent pas leurs portes, et après le chômage partiel sombrent dans le vrai chômage et dans la faillite", soulignant notamment qu'un "certain nombre de professionnels du secteur disent qu'entre 25 et 40% de restaurants ne rouvriront pas".

"Boîte à outils"

Articulé en trois volets - "l'urgence", "la relance", "anticiper le tourisme d'après", leur plan se veut une "boîte à outils", selon Hervé Saulignac (Ardèche).

Les élus PS proposent notamment "une annulation de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur les salaires et des cotisations sociales (hors cotisations salariales) sur la période allant du 15 mars au 31 décembre 2020" pour les cafés, restaurants ou hébergements touristiques, estimant que "les reports annoncés par le gouvernement" sont insuffisants.

Ils suggèrent aussi dans les mesures d'urgence une "annulation des taxes, redevances et impôts locaux" pour 2020 , de "prolonger les mesures en faveur de l'activité partielle des salariés jusqu'au 15 mars 2021", ou encore d'élargir l'accès au fonds de solidarité.

Pour accompagner la relance, ils plaident notamment pour un accès aux chèques-vacances pour les indépendants, artisans et retraités, via leurs caisses de retraite, ou pour une opération "viens chez nous on lève la barrière", permettant aux professionnels du tourisme volontaires de rembourser des frais de péage.

Au titre du "tourisme d'après", ils suggèrent notamment de "favoriser la création d'un 'Airbnb France'". "On peut reprendre la main et ne pas être placé dans la dépendance de gens qui se soucient peu de loyauté, peu de droits sociaux", a fait valoir Boris Vallaud.