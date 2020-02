Tourisme: les Chinois annulent mais d'autres touristes sont attendus à Paris

Les réservations de billets d'avion pour Paris des touristes chinois sont en chute libre en raison de la crise du nouveau coronavirus, indique l'Office du Tourisme de la capitale, qui en relativise toutefois l'impact car elles ne représentent qu'une part minime de la clientèle touristique globale.

Depuis le 21 janvier, les réservations sur des vols en provenance d'Asie du Nord-Est - de Chine mais aussi du Japon et de la Corée - pour les mois de mars, avril et mai, sont en recul de 81,3%, a annoncé l'office mercredi à l'AFP, en raison de l'épidémie de Covid-19 dont le bilan dépasse désormais 1.100 morts.

"Certes le marché dévisse complètement, et pour cause, sur la Chine. Oui, l'impact va être fort" sur cette clientèle, affirme sa directrice générale Corinne Menegaux. "Cela comprend tous les voyages de groupe qui ont été annulés, et sur la clientèle chinoise on a beaucoup de vols qui ne fonctionnent plus, c'est assez logique qu'il y ait des chutes prévisionnelles de réservations", détaille-t-elle.

Ce décrochage est d'autant plus marqué qu'en janvier, les arrivées aériennes en provenance d'Asie du Nord-Est étaient encore en hausse de 15,2% sur un an. Elles n'ont commencé à baisser que le 30 janvier, précise l'Office du Tourisme de Paris.

Toutefois "la Chine représente moins de 3% de la fréquentation globale à Paris et en Ile-de-France. Et certaines annulations sont en fait des reports, difficiles à chiffrer parce qu'on ne sait pas quand les reporter", nuance la responsable.

"Les périodes les plus importantes pour nous, du point de vue de la clientèle chinoise, ce sont les mois de juin à octobre", indique Mme Menegaux. "Tout dépend de combien de temps ça dure."

Elle fait état en revanche d'une progression de 17,9% "sur les réservations aériennes en provenance d'Amérique du nord, qui représentent de bien plus gros volumes", et de 19,1% pour celles du Moyen-Orient. "Il n'y a pas d'effet boule de neige, en tout cas aujourd'hui, sur l'ensemble des territoires", souligne-t-elle.

Au final, "cela ne préjuge en rien d'une mauvaise année pour le tourisme: on a une clientèle française qui revient, et une clientèle en provenance d'Amérique du nord et certains autres pays qui se maintient très fortement".

Au final, Paris et l'Ile-de-France sont une "destination extrêmement résiliente et qui a la chance d'avoir beaucoup de marchés différents: quand l'un s'écroule pour des raisons économiques ou géopolitiques, les autres compensent en général", conclut-elle.