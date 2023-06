Tourisme: le patron de Fram table sur un "très bel été" au vu des réservations

Les Français "ont vraiment envie de partir en vacances", a affirmé vendredi Alain de Mendonça, directeur général du tour opérateur Fram, qui constate une hausse de ses réservations lui permettant de tabler sur un "très bel été" 2023.

"De façon surprenante, ce sera encore un très bel été", comme en attestent des réservations "en hausse de 25 à 30%" comparé à l'an dernier à la même époque, a-t-il déclaré sur Europe 1.

"Avec l'inflation, la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, je m'attendais à un été un peu moins bon en termes de demande, et on sent que les Français ont vraiment envie de partir en vacances", a-t-il poursuivi.

Selon le patron de Fram, pendant "la période de coronavirus et des confinements, les Français ont économisé, et je pense qu'une partie d'entre eux utilise ses économies pour se faire plaisir et les vacances sont un achat plaisir".

Le panier moyen des vacanciers ayant réservé chez Fram est "en hausse de 5 à 10% selon les destinations", avec des hausses plus fortes sur les destinations lointaines, "en Asie ou en Amérique" et "moindres en Europe", a-t-il précisé.

Et "malgré les augmentations, les clients sont au rendez-vous", a affirmé M. de Mendonça, en particulier pour les vacances en France, tandis que "25% des Français partent à l'étranger", en particulier dans "les 5 destinations phare habituelles": Italie, Espagne, Grèce, Tunisie et Maroc.