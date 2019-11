Tourisme : l'été 2019 soutenu par la clientèle française et les campings

La fréquentation touristique estivale a légèrement progressé en 2019 en France, portée par la clientèle française plus que par des touristes étrangers qui ont boudé l'Île-de-France. Elle a aussi été plus forte dans les campings que les hôtels, selon l'Insee.Pendant les six mois de la saison d'été écoulée (avril-septembre), les hébergements collectifs touristiques ont vu leur fréquentation augmenter de 2,2 % sur un an, à 316 millions de nuitées, après des hausses successives de + 1,2 % en 2018 et + 6,1 % en 2017, en France métropolitaine, précise une note publiée ce jeudi.« La croissance est portée cette année par la clientèle résidente (+ 3,2 %), alors que la fréquentation des non-résidents est stable », commente l'Insee. Elle a été « plus forte dans les campings (+ 2,9 %) et les autres hébergements collectifs touristiques (+ 2,6 %) que dans les hôtels », précise l'institut de statistique.+ 4,1 % de fréquentation dans les campingsLa saison d'été a « fini sur une note positive grâce à l'hôtellerie de plein-air : en septembre, la fréquentation augmente de 4,1 % dans les campings », après un début de saison d'été en demi-teinte (-1 % en avril-mai). LIRE AUSSI > Six Français sur dix ont déjà renoncé aux vacances : sauvons les campings pas chers !Du côté des touristes étrangers, la fréquentation en provenance du Royaume-Uni et des Pays-Bas baisse, tandis que les touristes d'Espagne et d'Allemagne sont venus en plus grand nombre.En Île-de-France, après deux étés en forte hausse (+ 7,6 % en 2018 et + 13,7 % en 2017) la fréquentation touristique estivale est restée quasi-stable (+ 0,3 %) par rapport à 2018, et « la hausse de la clientèle résidente (+ 4,1 %) compense à peine la baisse des nuitées des non-résidents (-2,6 %) ».Records dans le Nord-OuestPar régions, « dans un grand quart nord-ouest du pays, la fréquentation augmente à un rythme nettement supérieur à la ...