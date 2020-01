Tourisme : l'Égypte affiche ses ambitions

Les touristes font leur retour en Égypte. D'après Saed el-Batouti, conseiller économique à l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), 15 millions de touristes sont effet attendus en 2020 au pays des pharaons, soit un chiffre en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. Surtout, l'Égypte renoue avec les taux enregistrés avant la révolution de 2011. En 2010, 14,7 millions de touristes avaient ainsi visité le pays pour des recettes estimées à plus de 11 milliards de dollars. Au cours de la période 2018-2019, les revenus issus du secteur ? qui a compté pour 11,9 % du PIB national en 2018 ? ont engendré près de 12,5 milliards de dollars.Illustration de ce regain d'intérêt, la levée des restrictions par la Grande-Bretagne de ses vols directs à destination de la région de Charm el-Cheikh, en octobre dernier. Cette interdiction avait été décrétée par Londres après l'attentat, en octobre 2015, contre un avion russe transportant des vacanciers dans la célèbre station balnéaire égyptienne. Son explosion en vol avait coûté la vie à 224 personnes.Lire aussi : Spécial tourisme ? Égypte : le réveil du NilUne passion françaiseDésormais, l'Égypte attire donc de nouveau (presque) toutes les nationalités du monde, à l'instar des Espagnols et des Allemands, plus grands dépensiers. Des visiteurs venus d'Inde, du Japon, de Chine, d'Ukraine ou de Pologne se pressent également devant les temples antiques at autres monuments....