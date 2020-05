Tourisme, aéronautique, agriculture... les aides du gouvernement pour relancer les secteurs les plus touchés

De nombreux secteurs d'activité ont été durement touchés par l'épidémie de coronavirus, faisant vaciller l'économie française.

Des avions d'Air France sur le tarmac de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 7 mai 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Avions cloués au sol, usines automobiles à l'arrêt, restaurants fermés jusqu'à nouvel ordre... Afin d'aider les secteurs touchés par la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus , le gouvernement a enchaîné les promesses de soutien. Tour d'horizon des plans d'aide annoncés.

HÔTELLERIE, RESTAURATION ET TOURISME

L'ensemble de la filière est à l'arrêt depuis mi-mars, avec 90% des établissements fermés. Le gouvernement a annoncé le 14 mai un plan de relance mobilisant plus de trois milliards d'euros, sous forme de prêts et d'investissements en fonds propres, portés par la Caisse des Dépôts et Bpifrance. En parallèle, le recours à l'activité partielle pour les entreprises du secteur sera possible jusqu'à fin septembre, tandis que l'accès au fonds de solidarité sera prolongé jusqu'à fin 2020. Pour inciter les Français à retourner au restaurant, le plafond journalier des tickets-restaurants est doublé, à 38 euros. Au total, l'ensemble des mesures gouvernementales représente un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques.

AÉRIEN ET AÉRONAUTIQUE

Le transport aérien est lui aussi touché de plein fouet par l'épidémie. Dans le monde, les compagnies aériennes ont supprimé des emplois par milliers, tandis que le trafic aérien mondial a enregistré la plus forte baisse de son histoire récente (-52,9% par rapport à la même période l'an dernier). Air France, fleuron industriel français dans lequel l'Etat détient 14,3% des parts, va recevoir une aide massive de 7 milliards d'euros pour faire face à la crise. Selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, sa nationalisation n'est toutefois pas à l'ordre du jour. Un plan d'aide à l'aéronautique va être annoncé "avant le 1er juillet". La filière estime ses besoins à plus de un milliard d'euros.

AUTOMOBILE

Bruno Le Maire a annoncé lundi 18 mai qu'il présenterait "sous 15 jours" un plan de soutien au secteur automobile qui favorisera "l'achat de véhicules propres".Quelques jours auparavant, il avait soumis une condition à l'attribution d'aides : la relocalisation de certaines productions en France.

Les ventes de voitures en France se sont effondrées pendant la période du confinement. En avril, les ventes de voitures neuves particulières ont chuté de 88,8%. Renault, qui a brûlé 5,5 milliards d'euros de cash sur trois mois, va obtenir 5 milliards d'euros sous forme de prêts bancaires garantis par l'Etat. Le transport routier de voyageurs doit bénéficier d'une aide de 50 millions d'euros et le secteur des autocars et bus touristiques doit être inclus dans le "plan tourisme".

AGRICULTURE

Des aides ont été promises le 11 mai par Bercy et le ministère de l'Agriculture pour soutenir le secteur viticole : exonérations de cotisations sociales pour une enveloppe de 100 millions d'euros et dispositif de distillation de crise à hauteur de 140 millions d'euros. Le secteur est plombé par la chute de la consommation due aux fermetures des cafés et restaurants, mais aussi par le contentieux UE-USA sur l'aéronautique qui a conduit Washington à imposer des taxes sur les vins non pétillants en bouteille depuis octobre, bloquant un des principaux marchés d'exportation du vin français. Concernant la pêche, la filière a obtenu ces dernières semaines un certain nombre de mesures d'aides, aux niveaux national et européen, dont la mise en place du chômage partiel et l'activation d'un dispositif de soutien à l'arrêt temporaire des navires pour aider les armements à passer le cap.