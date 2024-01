Tourisme: 2023, "bon cru" pour les agences de voyage et cela continue cet hiver

L'année 2023 a été "un bon cru" pour les agences de voyage, et la tendance se prolonge cet hiver, se félicite mardi leur syndicat, les Entreprises du Voyage, en publiant son Observatoire des vacances des Français.

Une agence de voyage Jet Tours. (illustration) ( AFP / - )

En 2023, les opérateurs de voyages (agences physiques et en ligne, tour-opérateurs…) "ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 2022", remarquent les Entreprises du Voyage dans un communiqué, tandis que les Français ont été 6% de plus qu'en 2022 à faire appel à ces intermédiaires.

L’année a été marquée par "un retour en force des voyages long courrier" (+19% en nombre de dossiers), tandis que la destination France est restée stable.

"L'année 2023 est un bon cru pour le secteur des opérateurs de voyages et plus généralement pour le tourisme, a estimé dans le communiqué Valérie Boned, la présidente des Entreprises du Voyage : "les Français ont été plus nombreux à voyager, ils sont partis plus loin et ont dépensé plus qu’en 2022", selon elle.

Mme Boned estime que "cette évolution s’explique en grande partie par une hausse générale du panier moyen" (+14%), due à l’inflation et "au désir très ancré de partir en voyage pour ceux qui le peuvent".

Les destinations préférées ont peu changé par rapport à 2022, avec toujours en tête l’Espagne (+10%), la France métropolitaine (stable) et la Grèce (+12%).

Malgré le tremblement de terre en septembre au Maroc et les évènements au Proche-Orient, le Maroc et l’Egypte enregistrent des progressions respectives de 61% et 58%, et se placent aux 5e et 6e places des destinations de l’année, après la Tunisie (+36%).

En revanche la République Dominicaine est en net recul (-27%) en raison d’une réduction importante de la desserte aérienne.

Cet hiver, la croissance de la demande, en particulier pour les vols long-courriers "se confirme".

Pour ces vacances, le podium des destinations hors France (+9%) comprend l’Espagne (+13%), la République Dominicaine (malgré une baisse de 18%) et la Tunisie (+2%).

Le Mexique, en 7e position, connaît une envolée de 166%.

Selon les Entreprises de Voyage, la dynamique des réservations pour les départs prévus entre novembre 2023 et mars 2024 permet d’observer des tendances analogues, notamment "une très forte progression du long-courrier" (+22% de dossiers).

La Thaïlande (+89%) et le Mexique (+72%) signent les plus belles croissances.