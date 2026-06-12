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Touré et Irankunda : les nouveaux visages de l’Australie
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 19:13

Touré et Irankunda : les nouveaux visages de l’Australie

Touré et Irankunda : les nouveaux visages de l’Australie

Depuis toujours, la sélection australienne repose sur un vivier issu de ses populations immigrées. À l’image de Mohamed Touré et de Nestor Irankunda, deux jeunes joueurs au parcours atypique qui représentent la nouvelle génération australienne, les Socceroos s’appuient désormais sur des joueurs d’origine africaine. Ce changement symbolise aussi bien l’évolution des vagues migratoires dans le pays au cours des décennies, que celle d’une sélection en quête d’une nouvelle identité.

Mohamed Touré. Nestory Irankunda. Deux noms au destin étroitement liés qui symbolisent à beaucoup d’égards la sélection des Socceroos . Deux attaquants explosifs de 22 et 20 ans qui ont dynamité les pelouses de Championship cette saison pour se faire une place dans la liste de Tony Popović pour le Mondial. Le premier est issu d’une fratrie de six frères, dont deux sont aussi joueurs professionnels, a tâté les pelouses du championnat de France et a explosé du côté de Norwich en cette deuxième partie de saison. Le second a tapé dans l’œil du Bayern Munich et offre des célébrations rocambolesques à base de saltos et de petits pas de danse façon Michael Jackson.

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com

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