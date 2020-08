Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Poitou-Charentes : première victoire en bleu-blanc-rouge pour Arnaud Démare Reuters • 27/08/2020 à 22:57









Tour Poitou-Charentes : première victoire en bleu-blanc-rouge pour Arnaud Démare par Florian Burgaud (iDalgo) Quatre jours après avoir remporté la course en ligne des Championnats de France de cyclisme à Grand-Champ, dans le Morbihan, en prenant le meilleur sur Bryan Coquard et Julian Alaphilippe, Arnaud Démare a levé les bras avec le maillot tricolore sur les épaules. Au lendemain de sa deuxième place décrochée lors des Championnats d'Europe de Plouay, le coureur de la Groupama-FDJ, qui courra le Tour d'Italie cette année, a pris le meilleur, d'un rien, sur le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) lors du sprint massif concluant la première étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine reliant, sur 199,9 kilomètres, Montmoreau et Royan. Ce vendredi, la deuxième étape fera 186,3 kilomètres : le leader du classement général a de bonnes chances de récidiver à Échiré.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.