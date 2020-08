Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour du Poitou-Charente : Démare toujours dans le coup Reuters • 29/08/2020 à 19:16









Tour du Poitou-Charente : Démare toujours dans le coup par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Tour du Poitou-Charente a connu une journée "à l'ancienne" avec une étape courue le matin et un contre-la-montre l'après-midi. Sur les 98 kilomètres de l'étape 3a, c'est le belge de la Lotto Soudal, Sander Armée, qui s'est imposé avec trois secondes d'avance sur le peloton lancé à ses trousses. Sur le contre-la-montre plat de 22 kilomètres de l'après-midi, c'est le tchèque Josef Cerny de l'équipe CCC qui a été le plus rapide en effectuant le parcours à plus de 51 kilomètres heure de moyenne. Au général, le Tchèque prend le maillot blanc de leader avec une petite seconde d'avance sur Arnaud Démare alors que se tiendra demain la dernière étape du côté de Poitiers.

