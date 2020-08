Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour du Poitou-Charente : Démare est sur un nuage Reuters • 28/08/2020 à 17:23









Tour du Poitou-Charente : Démare est sur un nuage par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sixième succès pour Arnaud Démare depuis la reprise des courses en août. Le Picard est dans une forme étincelante et il en profite. Aujourd'hui, il vient de remporter la seconde étape du tour du Poitou-Charente devant l'espagnol Garcia Cortina (Bahrain-McLaren). Déjà vainqueur hier, le coureur de la Groupama-FDJ accentue son avance au classement général. Il possède 12 secondes d'avance sur Krieger (Alpecin-Fenix) alors qu'il reste encore deux étapes à parcourir. Démare réussira-t-il a remporter toutes les étapes de la course comme il l'avait fait en 2018 ? Avec la forme qu'il tient en ce moment, cela pourrait être possible pour le champion de France.

