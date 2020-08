Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour du Limousin : un final intense qui sourit à Fedeli et Wackermann Reuters • 21/08/2020 à 17:31









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Il a fallu sortir les chronomètres et les calculettes sur la ligne d'arrivée de cette quatrième et dernière étape du tour du Limousin. Le scénario de l'étape a abouti à une véritable lutte entre les leaders du classement général. Sur le circuit final à parcourir quatre fois dans les rues de Limoges (Haute-Vienne), le portugais Rui Costa (UAE Team Emirates) s'est illustré de fort belle manière en attaquant à un peu moins de dix kilomètres de l'arrivée. Seul le jeune italien (24 ans), Alessandro Fedeli (Nippo Delko One Provence) a réussi à prendre la roue de l'ancien champion du monde lancé à la conquête d'un maillot jaune qui ne tenait sur les épaules de Luca Wackermann (Vini-Zabu KTM) que pour une poignée de secondes. Au terme des 167 kilomètres que comptait cette étape, Fedeli a imposé sa loi pour s'imposer au sprint devant Rui Costa. Derrière, Pascal Wackermann, sans équipier, a pu compter sur le travail des équipes Groupama-FDJ et Arkéa-Samsic pour espérer conserver son maillot de leader. Et au final, l'Italien réussit son pari puisqu'il le garde pour seulement deux secondes d'avance sur Jake Stewarr (Groupama-FDJ) et quatre sur Rui Costa. Après s'être imposé sur la première étape, Luca Wackermann remporte la plus belle course de sa carrière tout comme pour son équipe Vini-Zabu KTM (niveau continental).

