Tour du Limousin : Luca Wackermann s'impose en costaud sur la première étape

par Pierre Sarniguet (iDalgo) Luca Wackermann semble se plaire sur les routes du Limousin. A 28 ans, ce coureur italien ne possède à son palmarès que deux succès. Le premier date de 2018 et il avait était acquis sur le tour du Limousin. Le second a été remporté aujourd'hui et devinez sur quelle course ? Le tour du Limousin aussi ! Pour cela, il s'est isolé à l'avant de la course dans l'ultime difficulté du jour. Ses qualités de puncheur lui ont permis de rallier l'arrivée avec quelques secondes d'avance sur le maigre peloton lancé à sa poursuite. Membre de la modeste équipe continentale Vini Zabù - KTM, Wackermann endossera demain le maillot jaune de leader. Trois étapes seront encore à parcourir sur des profils vallonnés avant l'arrivée finale jeudi à Limoges.

