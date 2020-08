Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour du Limousin : Gaviria s'impose d'une main de maître Reuters • 19/08/2020 à 17:19









Tour du Limousin : Gaviria s'impose d'une main de maître par Pierre Sarniguet (iDalgo) On connaissait Fernando Gaviria impérial dans les sprints massifs. On connaissait un peu moins ses qualités d'attaquant sur des terrains vallonnés. Sur cette deuxième étape du tour du Limousin, c'est bien de cette façon que le Colombien s'est imposé au terme des 173 kilomètres au programme du jour. Sur les rives du grand Étang de Saint-Estèphe dans le Périgord, le sprinteur de l'équipe UAE Team Emirates n'a pas hésité à faire parler la poudre en initiant une échappée dans les dix derniers kilomètres vallonnés de l'étape. En bon tacticien, Gaviria s'est retrouvé dans une position idéale pour s'imposer. Le sprint face à Joel Suter (Bingoal- Wallonie Bruxelles) n'aura été qu'une formalité pour lui. Au classement général, c'est le suisse Joel Suter qui s'empare du maillot jaune. Classé dans la même seconde que le vainqueur d'hier Luka Wackermann, c'est grâce à sa régularité (neuvième sur la première étape) qu'il passe en tête du classement général. Il reste encore deux étapes pour désigner le successeur de Benoît Cosnefroy (AG2R), vainqueur en 2019.

