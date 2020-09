Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour du Doubs : Loïc Vliegen s'impose en costaud Reuters • 06/09/2020 à 17:53









Tour du Doubs : Loïc Vliegen s'impose en costaud par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le belge Loïc Vliegen s'est imposé sur le tour du Doubs cet après-midi. Cette classique d'un jour française est réputée pour son terrain vallonné qui sourit régulièrement aux coureurs les plus offensifs. Cela a encore été le cas aujourd'hui avec le succès du coureur de l'équipe belge Circus - Wanty Gobert qui est arrivé seul en tête sur la ligne tracée à Pontalier. Derrière, c'est le très prometteur Biniam Ghirmay (20 ans) qui prend la seconde place devant Aurélien Paret-Peintre.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.