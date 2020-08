Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de Wallonie : Démare s'impose de justesse devant à Ewan ! Reuters • 17/08/2020 à 17:42









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Vainqueur de Milan-Turin la semaine dernière, le sprinteur français Arnaud Démare est en grande forme. Sur cette deuxième étape du tour de Wallonie entre Frasnes-lez-Anvaing et Wavre, le coureur de la Groupama-FDJ voulait se racheter après sa contre-performance de la veille (seulement septième). C'est désormais chose faite puisqu'il s'est imposé de quelques centimètres devant le vainqueur d'hier, Caleb Ewan (Lotto Soudal). Sur un parcours plat, long de 172 kilomètres, le sprinteur français est venu remporter sa 63ème victoire en carrière. Un beau chiffre pour cet ex-lauréat de Milan-San Remo (2016). Par le jeu des bonifications, Caleb Ewan rester maillot jaune alors qu'il reste encore deux étapes à parcourir.

