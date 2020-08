Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de Wallonie : Démare remporte l'étape et le général ! Reuters • 19/08/2020 à 17:44









par Pierre Sarniguet (iDalgo) On n'arrête plus Arnaud Démare ! Le sprinteur de la Groupama-FDJ s'est imposé pour la deuxième fois en terre wallonne. Sur cette dernière étape longue de 200 kilomètres, le Français s'est offert au sprint un nouveau succès après un beau duel avec le belge Philippe Gilbert (Lotto Soudal). Auparavant, il a du batailler pour rester au contact du peloton de tête éreinté par le relief vallonné. Grâce à cette performance, Démare remporte le tour de Wallonie et se rassure avant ses futurs objectifs cette saison sur le Giro et le tour des Flandres. C'est la sixième fois de sa carrière qu'il réussit à s'imposer au classement général d'une course. Le podium final du tour de Wallonie est complété par Amaury Capiot (Sport Vlanderen Baloise) et James Fouché (Hagens Berman-Axeon).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.