Tour de Wallonie : au tour de Bennett de s'imposer par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les sprinteurs s'en donnent à cœur joie sur ce tour de Wallonie. Sur cette troisième étape, ce sont encore eux qui se sont disputés la victoire. Entre Montzen et Visé, c'est le champion d'Irlande en titre de l'équipe Deceunink Quickstep qui a été le plus rapide sur la ligne. Il devance le vainqueur de la veille, Arnaud Démare et le belge John Degenkolb. Il s'agit du deuxième succès de Bennett depuis la reprise de la compétition d"but août. Prévu sur le prochain Tour de France, le sprinteur t'entera d'y étoffer son palmarès déjà garni de trois étapes sur le Giro et de deux sur la Vuelta. Demain, le peloton prendra le départ de la dernière étape de ce tour de Wallonie. Sur un parcours un peu plus vallonné, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) tentera de conserver son maillot jaune.

