Tour de Toscane : Gaviria s'impose au sprint par Pierre Sarniguet (iDalgo) Fernando Gaviria a remporté aujourd'hui le tour de Toscane en Italie. Cette classique italienne de 182 kilomètres s'est finalement jouée au sprint. Parmi les favoris du jour, Gaviria a assumé son rang pour remporter ici sa sixième course de la saison. Il devance Robert Stannard (Mitchelton Scott) et Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Ce succès devrait rassurer le Colombien qui va s'aligner sur Giro début octobre.

