Tour de Pologne : un nouveau festival d'Evenepoel par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le prodige de l'équipe Deceunink Quickstep s'est imposé de manière admirable sur la 4ème étape du tour de Pologne. En attaquant en solitaire à 40 kilomètres de l'arrivée, Remco Evenepoel s'est imposé avec près de deux minutes d'avance sur son premier poursuivant, le danois Jakob Fuglsang (Astana). Sur un parcours très vallonné, personne n'a été en mesure de stopper le belge déjà vainqueur du tour de Burgos la semaine dernière. Il ne reste plus qu'une étape sur ce tour de Pologne qui devrait revenir en toute logique à Evenepoel qui n'a pas oublié de rendre hommage à Fabio Jakobsen, son équipier victime d'une lourde chute lors de la première étape.

