Tour de Pologne : Pedersen remporte l'étape par Pierre Sarniguet (iDalgo) Après une première étape qui aura fait couler beaucoup d'encre à la suite d'une chute spectaculaire, le peloton du tour de Pologne s'est élancé aujourd'hui pour la seconde étape longue de 151 kilomètres. Sur un parcours plat, la victoire s'est jouée au sprint. A ce jeu, c'est le champion du monde Mads Pedersen (Trek Segafredo) qui s'est montré le plus costaud. Idéalement lancé par ses équipiers, le danois s'est imposé devant Ackerman (Bora) et Ballerini (Deceunink Quickstep). Grâce au jeu des bonifications, Pedersen s'empare du maillot jaune de leader de la course.

