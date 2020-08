Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de Pologne : Carapaz remporte la troisième étape Reuters • 07/08/2020 à 17:56









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur cette troisième étape vallonnée et longue de 203 kilomètres, Richard Carapaz (Ineos) s'est imposé en costaud devant Diego Ulissi (UEA Team Emirates). En anticipant le sprint à 400 mètres de la ligne d'arrivée, l'Equatorien a réussi à conserver quelques longueurs d'avance pour remporter sa première course sous ses nouvelles couleurs d'Ineos. Il en profite aussi pour prendre le maillot de leader grâce au jeu des bonifications. Il reste deux étapes à Carapaz pour tenter de sauver son maillot jaune et ainsi remporter ce tour de Pologne.

