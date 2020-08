Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de Poitou-Charentes : Démare encore et toujours Reuters • 30/08/2020 à 16:20









Tour de Poitou-Charentes : Démare encore et toujours par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le récent champion de France s'est imposé sur la dernière étape du tour de Poitou-Charentes. Cette victoire porte son compteur à sept depuis la reprise du cyclisme en août. Le sprinteur de la Groupama-FDJ a devancé au sprint Ivan Garcia Cortina (Bahrain McLaren). Grâce aux secondes de bonifications empochées, Démare prend le maillot blanc de leader à Cerny qui avait pris l'avantage hier sur le contre-la-montre. Prochain rendez-vous pour Démare sur le tour du Luxembourg pour préparer le Giro au mois d'octobre.

