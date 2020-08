Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de Lombardie : Fuglsang s'impose en solitaire ! Reuters • 15/08/2020 à 18:29









Tour de Lombardie : Fuglsang s'impose en solitaire ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) D'habitude courue au mois d'octobre, la classique dite des "feuilles mortes" a été remportée aujourd'hui par le danois Jakob Fuglsang (Astana). Pour se faire, il s'est isolé en tête de course dans la dernière ascension du jour. Au bout des 231 kilomètres qui étaient au programme de ce tour de Lombardie, Fuglsang a donc ajouté une seconde victoire sur un Monument après son succès l'an dernier sur Liège-Bastogne-Liège. Second sur la ligne, George Bennett (Jumbo Visma) a tenté sa chance mais il n'a pas pu suivre le coureur d'Astana lorsque celui-ci a attaqué dans le final. Le podium est complété par le russe Vlasov (Astana) très en forme depuis quelques semaines. Auparavant, la course s'était décantée à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée avec un groupe de six coureurs qui s'est détaché en tête de course (Nibali, Ciccone, Mollema, Vlasov, Fuglsang, Bennett) pour se disputer la victoire. Au delà de ce beau succès, la journée aurait pu connaître un sort tout à fait opposé. A 40 kilomètres de l'arrivée, le favori de la course, le jeune Remco Evenepoel a été victime d'une terrible chute après avoir basculé dans le vide sur une dizaine de mètres. Fort heureusement, le Belge a rapidement été pris en charge par les secours et a été transporté conscient dans l'hôpital le plus proche. Plus de peur que de mal donc même si des nouvelles plus précises de sur les blessures doivent encore être précisées.

