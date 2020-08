Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de l'Ain : Roglic et Jumbo Visma au dessus du lot Reuters • 08/08/2020 à 16:32









Tour de l'Ain : Roglic et Jumbo Visma au dessus du lot par Pierre Sarniguet (iDalgo) Primoz Roglic s'est imposé sur la seconde étape montagneuse du tour de l'Ain. Dans le col de Menthières, l'équipe hollandaise a fait exploser le peloton. Le champion de Slovénie s'est offert ce succès en battant Egan Bernal (Ineos) au sprint. Ce que l'on peut retenir de cette étape, c'est la domination écrasante des Jumbo Visma vis à vis de l'équipe Ineos. Geraint Thomas et Christopher Froome n'ont pas pu suivre le rythme imposé par les équipiers de Roglic. Demain, la dernière étape montagneuse elle aussi donnera de nouveaux enseignements à moins de trois semaines du Tour de France.

