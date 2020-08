Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de l'Ain : nouvelle démonstration de Primoz Roglic Reuters • 09/08/2020 à 16:29









Tour de l'Ain : nouvelle démonstration de Primoz Roglic par Florian Burgaud (iDalgo) 24 heures après avoir remporté la deuxième étape du Tour de l'Ain sur les hauteurs de Lélex, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a de nouveau levé les bras. C'est au sommet du Grand Colombier (17,4 km à 7,1 %) que l'ancien sauteur à ski a offert une nouvelle démonstration, devançant, avec le maillot jaune de leader sur le dos, Egan Bernal (Team INEOS) de 4 secondes, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) de 6 et le duo Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits)/Richie Porte -Trek-Segafredo) de 8. Au classement général final, Roglic possède 18 secondes de marge sur Bernal et 10 de plus sur Quintana.

