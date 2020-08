Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de l'Ain : la première étape pour Bagioli (Deceunink Quickstep) Reuters • 07/08/2020 à 15:32









Tour de l'Ain : la première étape pour Bagioli (Deceunink Quickstep) par Pierre Sarniguet (iDalgo) La première étape du tour de l'Ain est revenue au jeune Andrea Bagioli (21 ans). Au terme des 140 kilomètres que comptait cette étape, le coureur italien s'est imposé au sprint après un final mouvementé. Sur la ligne, il est venu sauter Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pour le dépasser de quelques centimètres. Avec ce succès, Bagioli revêt le maillot jaune de leader d'une course qui devrait réserver un beau spectacle au vu de la qualité des coureurs présents (Roglic, Dumoulin, Kruijswijk, Bernal, Thomas, Quintana, Froome). Deux étapes de montagne sont encore à parcourir pour désigner le successeur de Thibaut Pinot.

