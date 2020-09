Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Tadej Pogacar a tout renversé sur la Planche des Belles Filles Reuters • 19/09/2020 à 19:03









Tour de France : Tadej Pogacar a tout renversé sur la Planche des Belles Filles par Florian Burgaud (iDalgo) Une vingtième étape d'anthologie. Depuis le Grand Départ de Nice, il y a trois semaines, aucun contre-la-montre ne s'était mis en travers de la route du peloton. Tout ça pour réserver l'effort solitaire à la veille de l'arrivée à Paris, entre Lure et le sommet de la Planche des Belles Filles, sur une trentaine de kilomètres. Cela tombe bien, puisque c'est pile la distance qu'il a fallu à Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) pour renverser le Tour de France 2020. Alors que le Maillot Jaune semblait définitivement installé sur les épaules de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), son jeune compatriote a tout fait exploser en lui donnant une véritable leçon. Finalement, en remportant cette 20e étape, il prend 59 secondes d'avance au classement général et remportera, sauf chute, son premier Tour de France ce dimanche soir sur les Champs-Élysées. Une performance incroyable qu'il accomplira la veille de ses 22 ans. L'Auvergnat Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), longtemps en tête de l'étape, termine à la sixième place.

