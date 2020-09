Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Superman Lopez s'envole au sommet du col de la Loze Reuters • 16/09/2020 à 18:05









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Elle était attendue et elle n'a pas déçue. Cette étape reine du Tour de France a livré un final épique dans une ascension inédite sur la Grande Boucle. Au terme des 21 kilomètres du col de la Loze, c'est celui que l'on surnomme dans sa Colombie natale "Superman Lopez" qui s'est imposé avec brio. Migel Angelo Lopez, 26 ans et membre de l'équipe Astana, a fait parler ses qualités de pur grimpeur sur les pentes abruptes et irrégulières du col de la Loze pour s'imposer avec quelques secondes d'avance sur un maillot jaune toujours aussi impérial. Au départ de cette étape pourtant, nous aurions pu imaginer qu'une échappée se joue la victoire à 2304 mètres d'altitude sur les hauteurs de Méribel mais il n'en a rien été. Malgré une belle échappée d'Alaphilippe, Martin, Kämna, Izagirre et Carapaz, c'est un des favoris au classement général qui a raflé la mise. Pourtant, Carapaz, petit grimpeur de l'équipe Ineos Grenadiers a bien failli déjouer les pronostics en partant seul dans la dernière ascension du jour. Malheureusement pour le vainqueur du Giro 2019, l'écart était trop faible avec le groupe maillot jaune où l'équipe Bahrain McLaren de Mikel Landa a roulé très fort durant de nombreux kilomètres. Pour rien au final puisque Landa a craqué sous les assauts de Lopez à moins de trois kilomètres du sommet. Très en forme, le leader d'Astana a fait craquer tout le monde pour partir seul à la victoire. Derrière, Roglic a géré sa montée pour terminer second et grappiller quelques secondes supplémentaires sur Pogacar. A la veille de la dernière étape de montagne de ce Tour, Roglic devance de 57 secondes son compatriote Pogacar et d'1 minute 26 secondes sur Lopez qui prend la place d'Uran sur le podium. Les sept premiers du classement général se tiennent en trois minutes alors que demain, cinq cols seront à franchir dont le terrible Plateau des Glières dans le final. Tout reste donc à faire dans cette course !

