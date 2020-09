Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : sprint au sommet remporté par Pogacar, Bernal hors-jeu Reuters • 13/09/2020 à 18:27









Tour de France : sprint au sommet remporté par Pogacar, Bernal hors-jeu par Pierre Sarniguet (iDalgo) Après les sprints sur les étapes de plaine, les sprints en montagne ! Sur cette quinzième étape pourtant hérissée trois gros cols (deux en première catégorie et le Grand Colombier en hors catégorie), c'est au sprint que s'est jouée la victoire d'étape entre les favoris du classement général. A ce jeu-là, c'est encore un slovène qui a été le plus rapide. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a dominé son compatriote et maillot jaune Primoz Roglic pour un troisième doublé slovène depuis le départ de Nice. Dans ce final pentu, le rouleau compresseur Jumbo Visma a tout écrasé sur son passage, notamment Bernal qui a coincé très tôt dans l'ascension tout comme Quintana. Les deux Colombiens ont perdu de grosses minutes au point de disparaître des premières places du classement général toujours dominé par Roglic, 40 secondes devant Pogacar. Avant ce sprint au sommet du Grand Colombier, Pierre Rolland et quelques courageux avaient pris la poudre d'escampette mais en vain. Avec un écart maximal de 4 minutes, jamais ils n'ont pu espérer s'imposer, la faute à une équipe Jumbo Visma qui n'a jamais cessé de rouler en tête de peloton. A l'arrière, Bennett a réussi à terminer dans les délais après avoir grappillé deux points à Sagan dans le sprint intermédiaire placé en début d'étape. Demain, les coureurs goûteront aux joies des journées de repos.

