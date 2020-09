Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Peters s'envole dans les Pyrénées ! Reuters • 05/09/2020 à 18:40









Tour de France : Peters s'envole dans les Pyrénées ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) La première étape pyrénéenne ne nous aura pas déçus ! Tout au long des 141 kilomètres du jour entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle, les faits de course se sont succèdés pour aboutir à un superbe succès de Nans Peters, le coureur de 26 ans de l'équipe AG2R La Mondiale. Parti dans la bonne échappée du jour, le natif de Grenoble s'est isolé en tête de course dans le terrible Port de Balès qui derrière sera fatal à Thibaut Pinot. Le leader de l'équipe Groupama FDJ n'a pas pu suivre le rythme du groupe maillot jaune, encore gêné par les stigmates de sa chute lors de la première étape. Devant, Nans Peters fait la descente du Port de Balès en tête et il distance son compagnon de fugue, le russe Ilnur Zakarin. Dans le dernier col du jour, Peyresourde, Pogacar attaque à tout va et prend le large. Derrière, Quintana et Roglic semblent costauds au contraire de Bernal et Yates qui sont distancés sur chaque accélération. Au final, Nans Peters s'impose en solitaire pour son premier Tour de France après un beau mano a mano avec Zakarin. Derrière, Pogacar grappille quarante secondes sur le groupe des favoris où Adam Yates a montré des signes de fatigue. Le classement général ne bouge donc pas beaucoup parmi les 10 premiers mais cette étape aura laissé entrevoir les forces et les faiblesses de chacun. Demain, le second acte pyrénéen devrait réserver un nouveau scénario épique entre Pau et Laruns (153 km).

