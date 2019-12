Tour de France, marathon de Paris... quand le sport se veut plus écolo

Les images ont marqué les esprits : l'Everest, jonché de détritus déposés par des alpinistes sans vergogne qui ont transformé le plus haut sommet du monde en décharge géante à ciel ouvert. Plus près de nous, le sommet du mont-Blanc n'échappe pas, hélas, à cette dérive.Qu'il soit en alpinisme ou autre, l'exploit sportif justifie-t-il tout, quitte à se moquer de l'environnement ? Est-il nécessaire de laisser traîner des gourdes en plastique sur le bord de la route pendant une course ? De se débarrasser de son coupe-vent sur la ligne de départ d'un marathon pour courir plus léger ? D'embarquer des cohortes de motos pour suivre un peloton ou monter à fond la climatisation d'un stade couvert pour rafraîchir des spectateurs surchauffés ?Pour le Tour, le plastique n'est plus fantastiqueÉvidemment non. Comme chacun, le monde du sport a enfin pris conscience que la planète est en danger et qu'il n'est plus possible de faire n'importe quoi. Ici et là fleurissent des actions pour rendre la pratique sportive plus propre et comme l'exemple vient souvent d'en haut, ce sont les plus gros événements qui donnent le « la ». À l'instar du Tour de France qui, depuis les années 1930, distribue chaque été jusqu'à 15 millions de cadeaux promotionnels via sa caravane publicitaire. Le plus souvent en plastique, ils finissent bien régulièrement dans l'herbe après le passage des coureurs.« Depuis cinq ans, nous avons entamé, avec nos partenaires, une politique de réduction du plastique dans les cadeaux que les marques offrent au public », assurait le directeur du Tour Christian Prudhomme au départ de la dernière Grande Boucle. Les t-shirts et casquettes sont distribués sans emballage. Les tracts, dépliants et prospectus, sont « purement et simplement bannis », ajoute Prudhomme.Des bacs de récupération sur le marathon de ParisMême philosophie pour un autre événement du groupe ASO : le marathon de Paris avec ...