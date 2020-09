Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Le crack Kämna s'impose Reuters • 15/09/2020 à 18:20









Tour de France : Le crack Kämna s'impose par Pierre Sarniguet (iDalgo) On l'avait laissé très déçu au sommet du Puy Mary il y a trois jours. Lennard Kämna y avait terminé en seconde position, battu par le colombien Martinez. Alors pour cette seizième étape, l'Allemand de 24 ans a fait le pari de parti seul pour pouvoir être certain de s'imposer à Villard-de-Lans. Dans une étape qui était promise aux baroudeurs, le coureur de la Bora-Hansgrohe s'est isolé en tête de course au sommet de la montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Pour se faire, il a contré un Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) très remuant dans l'échappée d'une vingtaine de coureurs qui s'était formée au kilomètre 30. En bon rouleur, Kämna, jeune talent et futur grand du cyclisme mondial, a foncé tête baissée jusqu'à la ligne d'arrivée pour remporter sa première étape sur le Tour de France. Derrière, les favoris se sont neutralisés malgré une petite tentative de Pogacar dans les ultimes kilomètres. Du côté des français, Pierre Rolland a été très actif en prenant de nombreux points pour le classement de la montagne qu'il veut remporter dimanche sur les Champs Elysées. Enfin, il est important de noter que Bernal s'est laissé distancer aujourd'hui. Est-ce un problème physique ou est-ce juste le moyen de garder des forces pour les jours à venir ? Réponse dès demain avec l'étape reine de ce Tour de France entre Grenoble et le col de la Loze.

