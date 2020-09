Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : la revanche des Ineos Grenadiers Reuters • 17/09/2020 à 18:16









Tour de France : la revanche des Ineos Grenadiers par Florian Burgaud (iDalgo) Au lendemain de l'abandon de son leader Egan Bernal, l'équipe Ineos Grenadiers a pris une éclatante revanche entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Présents dans l'échappée matinale de 32 membres, Richard Carapaz et Michal Kwiatkowski ont écœuré tour à tour leurs compagnons, dont le prodige Marc Hirschi parti à la faute dans une descente, pour se retrouver seuls en tête dans la montée du plateau des Glières, dernier col hors catégorie de ce Tour de France. Finalement, les deux complices ont franchi la ligne d'arrivée main dans la main, avec un maigre avantage à l'ancien champion du monde. L'Équatorien, lui, s'empare du maillot blanc à pois rouges. Du côté du général, les gros bras n'ont bougé que dans l'ultime montée mais 57 secondes séparent toujours Roglic de Pogacar. Tout se jouera dans le contre-la-montre arrivant à La Planche des Belles filles samedi après-midi.

