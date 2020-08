Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Kruijswijk forfait Reuters • 20/08/2020 à 11:09









par Adonis Vesin (iDalgo) Le suspense est achevé. Steven Kruijswijk a finalement déclaré forfait pour le Tour de France, qui s'élancera le 29 août de Nice. Le Néerlandais de la Jumbo-Visma avait chuté, ainsi que Primoz Roglic, dans la descente du col de Plan-Bois, lors de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné. Roglic, alors maillot jaune mais touché à la hanche, avait dû déclarer forfait. Son partenaire souffre, lui, d'une fracture de l'épaule et vise à présent le Giro en octobre. Le troisième leader, avec Primoz Roglic et Tom Dumoulin, a été remplacé par le Norvégien Amund Grondahl Jansen. Une différence de niveau pour rivaliser avec Ineos, qui n'alignera ni Froome ni Thomas.

