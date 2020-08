Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Kristoff remporte la première étape perturbée par la pluie Reuters • 29/08/2020 à 19:11









Tour de France : Kristoff remporte la première étape perturbée par la pluie par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur le papier, cette étape se destinait à un scénario classique. Une échappée, un peloton contrôlé par les équipes de sprinteurs, un sprint massif. Mais voila que dame nature a décidé de venir jouer son rôle dans le spectacle qu'est le Tour de France. La pluie qui s'est abattue sur les coureurs durant une grande partie de la course a mis à mal les corps et les mécaniques. Sur les routes détrempées dans et autour de Nice, rares sont les coureurs à avoir échappé à la chute. Au cœur de ce jeu de quilles, c'est finalement le norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) qui s'est imposé au sprint. Demain, il portera pour la première fois de sa carrière le maillot jaune du Tour de France. Si le sourire est de mise chez le norvégien, c'est plutôt la grimace de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) que l'on retiendra aujourd'hui. Pris dans une chute massive dans les trois derniers kilomètres, le Franc-Comtois s'est relevé grimaçant, le maillot et le cuissard bien abîmés. Si le leader français n'a pas perdu de temps aujourd'hui sur ses principaux adversaires, il pourrait en perdre dès demain si les blessures sont plus importantes qu'elles ne semblent l'être. Avant de se jouer au sprint, la victoire d'étape avait été entreprise par trois coureurs échappés dès le kilomètre zéro. Gautier, Grellier et Schär ont animé le début de course avant d'être repris par un peloton stressé et sous tension à plus de 50 kilomètres de l'arrivée. Il faut dire que les chutes de Sivakov (Ineos Grenadiers), Lopez (Astana) ou encore Bennett (Jumbo Visma) n'ont pas rassuré les coureurs qui semblaient évoluer sur une véritable patinoire. Demain, la course va déjà aborder les premiers reliefs au cours d'une boucle de 186 kilomètres autour de Nice avec les cols de Turini, de la Colmiane et d'Eze où les leaders pourront déjà tester leurs jambes et pourquoi pas distancer ceux qui ne se seront pas remis de leurs chute de la veille.

