Tour de France : Ewan le plus rapide à Sisteron ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) De dernier à premier. Caleb Ewan a connu les deux extrémités du classement en l'espace de 24 heures. Dernier hier à Nice, il s'est imposé avec brio sur la troisième étape du Tour de France qui s'est jouée au sprint. Au préalable, trois coureurs avaient pris la poudre d'escampette : Cosnefroy (AG2R La Mondiale), Perez (Cofidis) et Cousin (Total Direct Energie). Dans les deux premiers cols du jour, Cosnefroy et Perez se font la guerre dans le classement du meilleur grimpeur. A ce petit jeu, c'est Perez qui prend le dessus et une fois les points empochés, Perez et Cosnefroy se relevent, laissant Cousin seul en tête à plus de 100 kilomètres de l'arrivée. Alors que l'étape poursuit son cours dans un calme relatif, Perez est victime d'une lourde chute à l'arrière du peloton le contraignant à abandonner la course. Maillot à pois virtuel, le français ne goûtera finalement pas au plaisir de monter sur le podium du Tour de France. Devant Cousin résiste jusqu'à 15 kilomètres de Sisteron avant de se faire reprendre par un peloton où les sprinteurs ont les dents aiguisées. Dans un final limpide, Ewan déboule dans les derniers mètres pour sauter Bennett dans les ultimes mètres de l'étape. Au classement général, Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune après une journée plus que tranquille pour les leaders.

