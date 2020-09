Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Et de deux pour Kragh Andersen ! Reuters • 18/09/2020 à 17:40









Tour de France : Et de deux pour Kragh Andersen ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Danois de l'équipe Sunweb, Soren Kragh Andersen, a remporté aujourd'hui la 19e étape du Tour de France. En solitaire, il a rallié la ligne d'arrivée tracée à Champagnole (Jura) pour s'adjuger un second triomphe sur la Grande Boucle après son succès lors de la 14e étape à Lyon. Pour cela, il s'est échappé d'un groupe de cadors à un peu moins de 20 kilomètres de l'arrivée pour ne plus être revu. Ses principaux poursuivants ne se sont pas entendus, la faute à la présence de coureurs rapides comme Sagan, Trentin et Bennett. Tout ce joli monde s'était échappé dans le final décousu de cette étape qui a longtemps été animée par Rémi Cavagna. Au classement général, rien ne bouge entre les leaders à la veille du contre-la-montre décisif jugé au sommet de la Planche des Belles Filles demain.

