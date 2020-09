Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : en costaud, Marc Hirschi lève les bras à Sarran Reuters • 10/09/2020 à 17:53









Tour de France : en costaud, Marc Hirschi lève les bras à Sarran par Florian Burgaud (iDalgo) C'était le plus fort. Pour la première fois de sa carrière, le cycliste suisse Marc Hirschi (Sunweb), champion du monde et d'Europe espoirs 2018, a remporté une étape du Tour de France. Deuxième à Nice le deuxième jour derrière Julian Alaphilippe puis troisième à Laruns dimanche dernier après avoir passé 90 kilomètres à l'avant, il a cette fois-ci réussi à s'échapper en solitaire dans le Suc au May, à 25 kilomètres de l'arrivée. Costaud et lucide, il n'a jamais faibli face au duo Marc Soler/Maximilian Schachmann puis contre le groupe Julian Alaphilippe, qui a attaqué à contre-temps. Finalement, il s'impose à Sarran 47 secondes devant Pierre Rolland, qui est sorti du groupe de contre dans le dernier kilomètre. Aucun changement au général puisque les favoris se sont neutralisés à la veille de la grande étape du Massif Central arrivant au Puy Mary.

