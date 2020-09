Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : du tableau noir pour Kragh Andersen et la Sunweb Reuters • 12/09/2020 à 18:32









Tour de France : du tableau noir pour Kragh Andersen et la Sunweb par Pierre Sarniguet (iDalgo) Si le sport cycliste demande des efforts physiques personnels, il n'en reste pas moins un sport collectif. Cette quatorzième étape du Tour de France en a été la preuve absolue avec la victoire du Danois de 26 ans, Soren Kragh Andersen. Après le travail de ses équipiers Marc Hirschi (vainqueur de la douzième étape) et Tiejs Benoot qui ont attaqué chacun à leur tour dans le final explosif à Lyon, le Danois s'est imposé en solitaire après avoir profité d'un léger temps mort provoqué par ses équipiers. Lancé comme une balle, Kragh Andersen a décroché son premier succès sur le Tour de France au terme d'une étape qui aura été marquée par une nouvelle bataille entre le porteur du maillot vert Sam Bennett et son ancien propriétaire Peter Sagan. Déjà, au bout de quelques kilomètres, les deux coureurs et leurs équipes se sont affrontés pour empocher les points du sprint intermédiaire. Placé au kilomètre 38, ce dernier a été favorable à Peter Sagan qui avait pu compter sur le gros travail de ses équipiers pour éliminer Bennett dans une petite côté placée juste avant. Ensuite, dans le col du Béal placé très tôt dans cette étape, les coureurs de la Bora Hansgrohe ont de nouveau mis les gaz pour distancer un Bennett allergique à toute forme d'ascension. Après une belle lutte durant de nombreux kilomètres, les Bora ont finalement fait craquer les Deceunink Quick Step qui renonçaient à refaire leur retard alors qu'il restait encore 90 kilomètres à parcourir. La suite de l'étape on la connaît, avec Kragh Andersen qui s'impose avec quelques secondes d'avance sur un maigre peloton. Au général, rien n'a bougé parmi les leaders tandis que pour le maillot vert, Sagan refait une partie de son retard sur Bennett. Demain, les purs grimpeurs trouveront un terrain de jeu adéquat avec les cols de la Selle de Fromentel, de la Biche et du Grand Colombier qui devraient être le théâtre d'une belle lutte entre les grands favoris de ce Tour de France.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.