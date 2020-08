Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Chris Froome et Geraint Thomas pas sélectionnés. Reuters • 19/08/2020 à 10:17









Tour de France : Chris Froome et Geraint Thomas pas sélectionnés. par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'équipe Ineos-Grenadier a publié ce matin les noms des huit coureurs qui participeront à la prochaine édition de la Grande Boucle le 29 août prochain : Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov et Dylan van Baarle. Avec autant de stars, il était évident que la sélection ferait des heureux et des déçus. Chez ces derniers, ont retrouve le quadruple vainqueur de la course, Christopher Froome. Victime d'une grave chute en juin 2019, le Britannique semble ne pas avoir retrouvé son niveau d'antan. Les trois courses de préparation auxquelles il a participé n'ont pas convaincu Dave Brailsford, manager de l'équipe Ineos, de le sélectionner. Celui-ci obtient en lot de consolation le leadership sur la Vuelta (du 20 octobre au 8 novembre) qu'il tentera de remporter pour la troisième fois. L'autre grand absent de cette liste est Geraint Thomas. Vainqueur en 2018 et second en 2019, le Galois est passé complètement à travers les courses qu'il vient de terminer (37e du Dauphiné, 34e du tour de l'Ain). Initialement prévu comme leader bis sur le Tour de France, Thomas sera finalement le leader de l'équipe Ineos sur le prochain Giro (du 3 au 25 octobre). Du côté des huit coureurs sélectionnés, Egan Bernal est bel et bien présent. Son abandon lors du Critérium du Dauphiné avait laissé planer un léger doute quant à sa participation mais le Colombien s'est remis rapidement d'une blessure au dos. Enfin, le vainqueur du Giro 2019, Richard Carapaz est l'invité surprise de cette équipe. Il sera d'une aide précieuse en montagne pour épauler son leader. Pavel Sivakov participera lui à son premier Tour de France. Ses belles performances lors du Critérium du Dauphiné et sur le tour d'Occitanie font de lui un potentiel outsider sur ce Tour de France.

