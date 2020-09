Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Bernal quitte la course Reuters • 16/09/2020 à 11:04









Tour de France : Bernal quitte la course par Pierre Sarniguet (iDalgo) Bernal a dit stop. Le vainqueur sortant de la Grande Boucle jette l'éponge et ne prendra pas le départ de la 17e étape aujourd'hui entre Grenoble et le col de la Loze. En difficulté dimanche sur les pentes du Grand Colombier, Egan Bernal avait concédé 8 minutes sur ses principaux rivaux. Hier, le Colombien s'était fait distancé en même temps que les sprinteurs. A plusieurs reprises, le coureur de 23 ans s'était étiré le dos, montrant de signes de faiblesse sur cette partie du corps très sollicitée durant les trois semaines de course. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'équipe Ineos Grenadiers n'a pas donné de plus amples informations concernant le mal qui touche son leader. En ce qui concerne la fin de saison du vainqueur du Tour de France 2019, le flou persiste encore mais il se pourrait bien qu'il soit aligné sur la Vuelta fin octobre pour épauler un Chris Froome hors de forme cette année.

