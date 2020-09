Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France : Bennett s'impose sur les Champs, Pogacar sacré ! Reuters • 20/09/2020 à 20:00









par Pierre Sarniguet (iDalgo) La dernière étape du Tour de France 2020 n'a pas dérogé à la règle. Un sprint massif s'est déroulé sur l'avenue des Champs Elysées. Dans cette bataille entre sprinteurs, c'est le maillot vert, Sam Bennett qui est sorti le premier de la mêlée devant Pedersen et Sagan. Au général, c'est le jeune Pogacar auteur d'un numéro hier qui a remporté le Tour de France pour la première fois de sa carrière. A 21 ans, le slovène est le premier cycliste de son pays à remporter la Grande Boucle. Une Slovénie qui a vu un autre de ses ressortissants sur le podium grâce à Roglic qui termine second après avoir dominé la course durant onze étapes. Le podium est complété par Richie Porte. Pogacar remporte aussi le maillot à pois de meilleur grimpeur et le maillot blanc grâce à ses trois victoires d'étapes.

