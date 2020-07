Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de Burgos : le phénomène Remco Evenepoel fait coup double au sommet du Picón Blanco Reuters • 30/07/2020 à 17:04









Tour de Burgos : le phénomène Remco Evenepoel fait coup double au sommet du Picón Blanco par Florian Burgaud (iDalgo) Le cycliste belge Remco Evenepoel (Deuceuninck-Quick Step), qui avait épaté son monde la saison dernière en remportant notamment la Clásica San Sebastián lors de sa première année chez les seniors, a de nouveau frappé fort ce jeudi après-midi. En remportant la 3e étape du Tour de Burgos, première grande course de vélo disputée depuis le confinement, au sommet du Picón Blanco, le phénomène cornaqué par Patrick Lefevere prend les commandes du général. Georges Bennett (Jumbo-Visma, +18 sec) et Mikel Landa (Bahrain-McLaren, +32 sec) n'ont rien pu faire face au Belge de 20 ans. L'Équatorien Richard Carapaz (Team INEOS), tenant du titre, est repoussé à 52 secondes. Ce vendredi, l'avant-dernière étape, mènera les coureurs de Gumiel de Izán à Roa de Duero sur 163 kilomètres ne présentant aucune difficulté.

