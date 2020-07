Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de Burgos : la deuxième étape pour Gaviria, Démare deuxième Reuters • 29/07/2020 à 18:24









Tour de Burgos : la deuxième étape pour Gaviria, Démare deuxième par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi, la deuxième étape du Tour de Burgos, qui marque le retour à la compétition pour de nombreux coureurs cyclistes après la crise du coronavirus, s'est terminée au sprint après 168 kilomètres reliant Castrojeriz et Villadiego. Si la formation Groupama-FDJ avait pris les commandes du peloton dans le dernier kilomètre, c'est le sprinteur de l'équipe UAE-Emirates, dont trois coureurs ont été mis hors course pour avoir été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19, qui s'est imposé plutôt facilement devant le Français Arnaud Démare. L'Autrichien Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) reste leader du classement général. Demain, l'arrivée sera jugée au sommet du Picòn Blanco, une montée de 8,5 km pour 9,1% de moyenne.

