Tour de Burgos : Großschartner prend la tête par Matthieu Cointe (iDalgo) La petite Reine est enfin de retour ! Plus de 4 mois après Paris-Nice, la saison de cyclisme a repris cette semaine avec la première étape du Tour de Burgos qui se déroulait ce mardi. Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) s'est imposé au terme d'une course riche en émotions, qui reliait la cathédrale de Burgos au Mirador del Castillo. Le Belge Remco Evenepoel avait profité d'une bordure à 34 km de l'arrivée pour tenter un numéro solitaire, avant de se faire rattraper par le peloton. Dans le dernier kilomètre, Felix Großschartner a déposé tous ses adversaires pour prendre la tête du classement. L'Autrichien termine devant Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) et Alejandro Valverde (Movistar), alors que le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) a pris la 6ème place. La deuxième étape se tiendra demain entre Castrojeriz et Villadiego, pour 168 km de course.

