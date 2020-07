Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de Burgos : Arnaud Démare encore deuxième Reuters • 31/07/2020 à 18:12









Tour de Burgos : Arnaud Démare encore deuxième par Florian Burgaud (iDalgo) Et soudain la chute. Sous la flamme rouge de la quatrième étape du Tour de Burgos, il y a eu un vrai moment de flottement dans le peloton. L'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) en a profité pour accélérer et l'emporter devant le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), dauphin du vainqueur comme il y a deux jours. Au classement général, l'épatant Remco Evenepoel reste solide leader avec une marge de 18 secondes sur Georges Bennett (Jumbo-Visma). Ce samedi, la cinquième et dernière étape mènera les coureurs de Covarrubias à Lagunas de Neila sur 158 kilomètres. L'arrivée sera jugée après une montée longue de 4,2 kilomètres à 11% de moyenne.

