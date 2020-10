Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour d'Italie : Filippo Ganna offre une démonstration en montagne Reuters • 07/10/2020 à 17:55









Tour d'Italie : Filippo Ganna offre une démonstration en montagne par Florian Burgaud (iDalgo) Deux jours après l'arrivée au sommet de l'Etna, le peloton du Tour d'Italie faisait son retour sur le continent au lendemain de la victoire d'Arnaud Démare (Groupama-FDJ) pour un boyau devant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). C'est une véritable étape de montagne, avec le sommet du Valico di Montescuro (24,2 km à 5,3% de moyenne) à 11 kilomètres de l'arrivée à Camigliatello Silano, qui attendait les coureurs encore en lice. L'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), champion du monde du chrono et vainqueur de la première étape, présent dans l'échappée matinale, s'est imposé après avoir signé un numéro de grande classe. C'est la toute première fois de sa carrière qu'il remporte une étape en ligne. Derrière, à 34 secondes, ce sont les favoris qui se sont présentés sur la ligne d'arrivée. Le maillot rose Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) termine troisième et conforte sa tunique de leader : Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) ayant craqué, le Portugais compte maintenant 43 secondes d'avance sur Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), 48 sur Wilco Kelderman (Sunweb), 59 sur Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), 1'01" sur Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), 1'05" sur Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling), 1'19" sur Jakob Fuglsang (Astana) et 1'21" sur Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Ce jeudi, la sixième étape mènera la course de Castrovillari à Matera sur 188 kilomètres.

